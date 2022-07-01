أخضر الشباب يواصل إعداده في معسكر أبها استعداداً لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من شهر يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مراناً تكتيكياً، أعقبه العمل على تمارين مخصصة.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي تحت 20 عاماً على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا.