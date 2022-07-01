أخضر الشباب يواصل إعداده في معسكر أبها استعداداً لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من شهر يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.