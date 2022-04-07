أخضر الصالات يتأهل إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات

ودخل الأخضر اللقاء برغبة وإصرار كبيرين نحو تحقيق الفوز، وأثمر الضغط المستمر عن تسجيل الأخضر أهداف اللقاء عن طريق اللاعب فارس القحطاني، ليتواصل اللعب ويتمكن عبد الرحمن الملا من إضافة الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن المنتخب اللبناني من تقليص النتيجة.