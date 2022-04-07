أخضر الصالات يتأهل إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، رسميًّا إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في شهر أكتوبر المقبل 2022.
وجاء تأهل "أخضر الصالات" بعد تعادله مع نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي أُقيم اليوم "الخميس"، على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضية في الفجيرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات تصفيات غرب آسيا.
ودخل الأخضر اللقاء برغبة وإصرار كبيرين نحو تحقيق الفوز، وأثمر الضغط المستمر عن تسجيل الأخضر أهداف اللقاء عن طريق اللاعب فارس القحطاني، ليتواصل اللعب ويتمكن عبد الرحمن الملا من إضافة الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن المنتخب اللبناني من تقليص النتيجة.
وفي الشوط الثاني دخل الأخضر بحماس كبير، وتمكن اللاعب نواف العروان من تسجيل الهدف الثالث، ليتناوب "الصقور الخضر" على إهدار الفرص المحققة، وقبل نهاية اللقاء تمكّن المنتخب اللبناني من تسجيل الهدف الثاني والثالث ليعلن حكم اللقاء التعادل الإيجابي 3-3.
وبذلك يتأهل الأخضر حاصدًا البطاقة الثانية برصيد 5 نقاط حصدت من فوز على فلسطين وتعادلين مع عمان ولبنان.
من جانبه أبدى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا سعادته الكبيرة بتحقيق الهدف المنشود والتأهل للنهائيات.
وقدم بلازا شكره وتقديره للجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري، وكافة العاملين في المنتخب؛ على عملهم وروحهم الكبيرة.