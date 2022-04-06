أخضر الصالات يتعادل مع عمان.. في ثاني مبارياته بتصفيات آسيا

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مع نظيره المنتخب العماني بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم اليوم "الأربعاء" على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضية في الفجيرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات تصفيات غرب آسيا.