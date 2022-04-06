أخضر الصالات يتعادل مع عمان.. في ثاني مبارياته بتصفيات آسيا

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مع نظيره المنتخب العماني بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم اليوم "الأربعاء" على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضية في الفجيرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات تصفيات غرب آسيا.
وكان "الأخضر" افتتح أهداف اللقاء عن طريق اللاعب فهد الرديني في الثانية العاشرة من انطلاق اللقاء، ليتمكن المنتخب العماني من تعديل النتيجة، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع ناصر الحارثي تسجيل الهدف الثاني للأخضر، ليطلق الحكم نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العماني من تعديل النتيجة، ليتواصل اللعب حتى أعلن حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.
هذا وسيخوض "أخضر الصالات"، غدًا "الخميس"، آخر مبارياته في التصفيات، وذلك بملاقاة نظيره المنتخب اللبناني، يحتاج فيها الأخضر لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى كأس آسيا وعدم لعب الملحق.