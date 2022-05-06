أخضر الصالات يعسكر في الدمام استعداداً للألعاب الخليجية.. والمدرب يختار 16 لاعباً

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، اختار 16 لاعباً للانخراط في المعسكر التدريبي الذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المغادرة إلى الكويت، وهم: عبدالله الشمري، أسعد السعد، حمود الدهان، صالح القرني، ناصر الحارثي، معاذ العسيري، فهد الرديني، نواف عروان، مشاري العبيد، محسن فقيهي، منصور الزهراني، أسامه باعبدالله، عبدالله مغربي، عبدالإله العتيبي، محمد الخماس، عبدالرحمن الملا.