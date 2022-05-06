أخضر الصالات يعسكر في الدمام استعداداً للألعاب الخليجية.. والمدرب يختار 16 لاعباً

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكراً تدريبياً داخلياً بمدينة الدمام في الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022 والتي ستقام في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري.
وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، اختار 16 لاعباً للانخراط في المعسكر التدريبي الذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المغادرة إلى الكويت، وهم: عبدالله الشمري، أسعد السعد، حمود الدهان، صالح القرني، ناصر الحارثي، معاذ العسيري، فهد الرديني، نواف عروان، مشاري العبيد، محسن فقيهي، منصور الزهراني، أسامه باعبدالله، عبدالله مغربي، عبدالإله العتيبي، محمد الخماس، عبدالرحمن الملا.
من جانبه؛ تحدث مدير المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح قائلاً "بأن هذا المعسكر يمثل المرحلة الأخيرة قبل المغادرة إلى الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022".
وأضاف قائلاً بأنه سيجري اللاعبون لتمارين تدريبية منوعة ومكثفة على فترات مختلفة بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل الذهاب للكويت والمشاركة في المحفل الخليجي.