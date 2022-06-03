أخضر الصالات يفتتح بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب فلسطين

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً (السبت)، مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.
وسيلاقي (أخضر الصالات)، نظيره المنتخب الفلسطيني في افتتاح مباريات البطولة في تمام الساعة الرابعة مساءً على صالة نادي النصر الكويتي.
وأنهى الأخضر تحضيراته للمباراة بإقامة حصة تدريبية على صالة نادي كاظمة الكويتي بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة وتطبيقها في الحصة التدريبية، لتختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً بكافة ممثلي المنتخبات تم خلاله توضيح آلية حسم اللقب وشروط ولوائح وتعليمات البطولة، بالإضافة لتحديد ألوان أطقم المنتخبات في جميع المباريات.
من جانبه تحدث مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات الإسباني أندرو بلازا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم قائلاً: "في البداية أرحب بجميع الإعلاميين، وفي الحقيقة نقع في مجموعة قوية سواء من جانب المنتخبات أو المدربين الذين يملكون سيرة ذاتية عالية على مستوى اللعبة، وجميع منتخبات المجموعة يمتلكون نفس الحظوظ في التأهل للأدوار المتقدمة من البطولة".
وعن مواجهة المنتخب الفلسطيني قال: "المنتخب الفلسطيني منتخب قوي وسبق أن لعبنا معه في تصفيات غرب آسيا الماضية، وحققنا الفوز عليه وكان نداً قوياً لنا ونحن نكن له ولجميع المنتخبات كل الاحترام والتقدير".
وتمنى "أندرو بلازا" بأن يواصل الأخضر مستوياته العالية والمتصاعدة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.