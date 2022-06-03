أخضر الصالات يفتتح بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب فلسطين

من جانبه تحدث مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات الإسباني أندرو بلازا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم قائلاً: "في البداية أرحب بجميع الإعلاميين، وفي الحقيقة نقع في مجموعة قوية سواء من جانب المنتخبات أو المدربين الذين يملكون سيرة ذاتية عالية على مستوى اللعبة، وجميع منتخبات المجموعة يمتلكون نفس الحظوظ في التأهل للأدوار المتقدمة من البطولة".