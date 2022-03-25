أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الرياض استعداداً لتصفيات آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة الرياض، والذي يستمر حتى 29 مارس الجاري، ويمثل المرحلة ما قبل الأخيرة قبل المشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 8 أبريل المقبل.