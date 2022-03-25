أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الرياض استعداداً لتصفيات آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة الرياض، والذي يستمر حتى 29 مارس الجاري، ويمثل المرحلة ما قبل الأخيرة قبل المشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 8 أبريل المقبل.
وأدى (أخضر الصالات)، أمس (الجمعة)، تدريباته على صالة اللجنة البارالمبية السعودية بقيادة المدرب (الإسباني)، أندرو بلازا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات ويتم إجراء عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة والتي تركزت في التسديد المباشر نحو المرمى، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت حضور ومتابعة مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.
يذكر أن قرعة تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا للصالات، أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات لبنان وفلسطين وعُمان.