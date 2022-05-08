أخضر الطائرة يبدأ رحلة الإعداد بمواجهة شقيقه المنتخب المصري

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في القاهرة؛ وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الحالي.