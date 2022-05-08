أخضر الطائرة يبدأ رحلة الإعداد بمواجهة شقيقه المنتخب المصري

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في القاهرة؛ وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الحالي.
وسيخوض الأخضر مواجهته الأولى الثلاثاء المقبل على الصالة المغطاة في ملعب القاهرة الدولي التي ستجمعه بالمنتخب المصري الأول.
من جهته، كثف مدرب المنتخب الصربي فلادن بروميتش التدريبات على فترتين صباحية ومسائية تركزت على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية وذلك استعداداً لمواجهة شقيقه المنتخب المصري ودياً.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في دورة الألعاب الخليجية أمام المنتخب البحريني يوم 20 مايو الجاري ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب العماني يوم 26 من الشهر نفسه.