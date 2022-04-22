أخضر الطائرة يواصل تحضيراته لدورة الألعاب الخليجية بمشاركة 14 لاعبًا

طالب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، لاعبي المنتخب الأول بمضاعفة الجهد خلال المعسكر الإعدادي الداخلي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في الكويت.
جاء ذلك خلال متابعته تدريب المنتخب الأول في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأستاذ سعد الرويس.
وقال الزغيبي للاعبي الأخضر: "ثقة مجلس الإدارة بكم كبيرة جدًّا. وأنتم الآن تمثلون صفوة لاعبي السعودية، والفرصة أمامكم لتمثيل الوطن في المحفل الخليجي الكبيـر والمحافل الأخرى المقبلة. أنا سعيد جدًّا بالانضباطية العالية لجميع اللاعبين منذ اليوم الأول؛ وهذا يدل على حرص الجميع على تقديم مستويات عالية في البطولة. الاتحاد يعمل على مدار الساعة لخدمتكم، وتسهيل المهمة؛ حتى تتحقق الأهداف المرجوة".
وكان معسكر المنتخب الداخلي قد انطلق الأربعاء الماضي في الرياض، ويضم: أحمد البخيت ونواف البخيت وعبدالله الزهراني ووليد العتيبي وموفق المطيري وعايض الدوسري وإبراهيم مجرشي وعمر النجراني ومروان هوساوي ووسام الجهني ومازن المولد وحسين مريط ومنتظر عبدالباقي وضياء الخواهر.