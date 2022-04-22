أخضر الطائرة يواصل تحضيراته لدورة الألعاب الخليجية بمشاركة 14 لاعبًا

وقال الزغيبي للاعبي الأخضر: "ثقة مجلس الإدارة بكم كبيرة جدًّا. وأنتم الآن تمثلون صفوة لاعبي السعودية، والفرصة أمامكم لتمثيل الوطن في المحفل الخليجي الكبيـر والمحافل الأخرى المقبلة. أنا سعيد جدًّا بالانضباطية العالية لجميع اللاعبين منذ اليوم الأول؛ وهذا يدل على حرص الجميع على تقديم مستويات عالية في البطولة. الاتحاد يعمل على مدار الساعة لخدمتكم، وتسهيل المهمة؛ حتى تتحقق الأهداف المرجوة".