أخضر المبارزة ينهي تحضيراته لبطولة العالم.. والصبان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي

أنهى المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، فحص الأدوات استعدادًا لانطلاق منافسات سلاح السايبر غدًا السبت، في أول أيام بطولة العالم للناشئين والشباب للمبارزة، التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشارك 1657 رياضيًا ورياضية من 102 دولة في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين 2022 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، من 2 إلى 10 أبريل المقبل، علمًا بأن البطولة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى.
وتعتبر البطولة فرصة للاعبي ولاعبات منتخب السعودي للمبارزة لتقديم مستويات تنافسية، والكشف عن مدى التطور الذي تحقق لهم بفضل الدعم السخي واللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الرياضة والرياضيين على وجه التحديد، وما تضمنته برامج "رؤية المملكة 2030" من خطط تنموية شاملة للنهوض بالرياضة السعودية.
من جهة أخرى فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمبارزة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمبارزة، الذي عُقد في دبي بمشاركة رؤساء وممثلي 18 دولة عربية، فيما حافظ الشيخ سالم القاسمي على منصبه في رئاسة الاتحاد العربي بعد تزكيته من الجمعية.
وانتُخب 3 أعضاء سعوديين في عضوية لجان الاتحاد العربي؛ وهم: المدير التنفيذي في الاتحاد عبدالله السنيد لعضوية اللجنة الإعلامية، وحاسن القرشي للجنة الحكام، وماجد المطيري للجنة المدربين.