أخضر المبارزة ينهي تحضيراته لبطولة العالم.. والصبان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي

ويشارك 1657 رياضيًا ورياضية من 102 دولة في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين 2022 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، من 2 إلى 10 أبريل المقبل، علمًا بأن البطولة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى.