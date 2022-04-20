أخضر الناشئين يدشن تدريباته في معسكر الشرقية تحضيرًا للآسيوية

أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم أمس الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.