أخضر الناشئين يدشن تدريباته في معسكر الشرقية تحضيرًا للآسيوية

أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم أمس الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد. وبدأت الحصة بتمارين الاستلام والتسليم، أعقبها مران تكتيكي.
ويستضيف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا خلال معسكره الجاري منتخب قطر في مباراتَين تجريبيتَين يومَي 24 و26 من الشهر الجاري.