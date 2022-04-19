أخضر الناشئين يدشن معسكر الشرقية .. استعدادًا لكأس آسيا

واستدعى المدير الفني عبد الوهاب الحربي (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، غانم الشمري، عبدالله البيشي، أمجد علي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، بدر البيشي، رامز عبده، قاسم سلطان، محمد شتيفي، سعيد الزهراني، عمار اليهيبي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي، أصيل عبدالرزاق، أنور شراحيلي، فارس يوسف.