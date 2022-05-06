أخضر الناشئين يواجه نظيره النرويجي ضمن الدورة الدولية الودية

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية برومانيا، التي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
ويلاقي "الأخضر" منتخب النرويج في تمام الرابعة مساءً، على ملعب دينامو في العاصمة بوخارست.
ميدانيًّا: عاود المنتخب السعودي تدريباته مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تطبيق اللاعبين لمران استرجاعي بعد مباراتهم الافتتاحية أمس الخميس أمام منتخب رومانيا.
يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا تغلب في أولى مبارياته على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، في حين سيختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب اليابان يوم الاثنين المقبل.