أخضر الناشئين يواجه نظيره النرويجي ضمن الدورة الدولية الودية

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، غدًا السبت، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية برومانيا، التي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.