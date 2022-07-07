أخضر اليد الشاب يختتم غداً معسكرَ القاهرة

وأجرى الأخضر اليوم تدريبه الصبـاحي الذي اشتمل على عددٍ من الحصص اللياقية والفنية، حيث ستعود البعثة غداً إلى المملكة، على أن يمنح أفراد الأخضرِ إجازةً لمدة يوم واحد قبل الدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة التي تستمر ثلاثةَ أيام قبل أن تغادر منتصف الشهر الحالي إلى البحرين؛ لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية، التي يشارك بها الأخضر ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات: كوريا وإيران والكويت.