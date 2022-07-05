أخضر اليد الشاب يخسر رابع ودياته استعداداً للآسيوية من نظيره المصري

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مساء اليوم ، رابع مبارياته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية "القاهرة"، من أمام المنتخب المصري لدرجة الناشئين بنتيجة (31-28) .
ويأتي معسكر المنتخب السعودي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشر لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.
يذكر أن شباب أخضر اليد خاضوا أربع مباريات في معسكره الحالي المقام في مصر ، حيث خسر مساء أول أمس الأحد من أمام منتخب الكونغو الأول، بنتيجة (25-31) ، إذ تعد هذه المواجهة هي الودية الثالثة للأخضر الشاب في معسكر ه، بعد أن تغلب في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، و ناشئين المنتخب المصري بنتيجة (30-28).