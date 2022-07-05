أخضر اليد الشاب يخسر رابع ودياته استعداداً للآسيوية من نظيره المصري

يذكر أن شباب أخضر اليد خاضوا أربع مباريات في معسكره الحالي المقام في مصر ، حيث خسر مساء أول أمس الأحد من أمام منتخب الكونغو الأول، بنتيجة (25-31) ، إذ تعد هذه المواجهة هي الودية الثالثة للأخضر الشاب في معسكر ه، بعد أن تغلب في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، و ناشئين المنتخب المصري بنتيجة (30-28).