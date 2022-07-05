رياضة

أخضر اليد الشاب يخسر رابع ودياته استعداداً للآسيوية من نظيره المصري

أخضر اليد الشاب يخسر رابع ودياته استعداداً للآسيوية من نظيره المصري
جانب من لقاء المنتخب السعودي لكرة مع اليد مع ناشئي المنتخب المصري
سبق
سبق

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مساء اليوم ، رابع مبارياته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية "القاهرة"، من أمام المنتخب المصري لدرجة الناشئين بنتيجة (31-28) .

ويأتي معسكر المنتخب السعودي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشر لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.

يذكر أن شباب أخضر اليد خاضوا أربع مباريات في معسكره الحالي المقام في مصر ، حيث خسر مساء أول أمس الأحد من أمام منتخب الكونغو الأول، بنتيجة (25-31) ، إذ تعد هذه المواجهة هي الودية الثالثة للأخضر الشاب في معسكر ه، بعد أن تغلب في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، و ناشئين المنتخب المصري بنتيجة (30-28).

البطولة الآسيوية
بطولة العالم لكرة اليد
المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب

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