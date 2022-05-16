"أخضر اليد" يبدأ استعداداته لدورة الألعاب الخليجية 3.. بمواجهتي البحرين

وضمّت القائمة 23 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوة، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي، بشير اليعقوب "النور"، حيدر الحسن، محمد الطويل، فيصل قريش، أحمد العبدالله، مصطفى الحسن، هادي قريش "الصفا"، محمد الباشا، حسين المحسن، عبدالله اليوسف، حسن التريكي "الخليج"، علي المسلم، أيمن آل غزوي، حسين القصاب "الترجي"، حسن تريك "مضر"، صالح العاشور، ماجد العبدالمحسن "القارة"، صادق المحسن "المحيط".