أخضر اليد يواجه منتخب مصر ودياً ضمن معسكر القاهرة

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مساء غد الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022م، رابع مبارياته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية "القاهرة"، عندما يواجه المنتخب المصري لدرجة الناشئين، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.
وفي نفس الصدد، منح الجهاز الفني راحة للاعبين اليوم الاثنين، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
يُذكر أن شباب أخضر اليد خاضوا مساء أمس الأحد، مباراة ودية أمام منتخب الكونغو الأول، وانتهت بنتيجة (25-31) لصالح منتخب الكونغو، إذ تعد هذه المواجهة هي الودية الثالثة للأخضر الشاب في معسكر مصر، بعد أن تغلب في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، وناشئي المنتخب المصري بنتيجة (30-28).