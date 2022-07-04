أخضر اليد يواجه منتخب مصر ودياً ضمن معسكر القاهرة

يُذكر أن شباب أخضر اليد خاضوا مساء أمس الأحد، مباراة ودية أمام منتخب الكونغو الأول، وانتهت بنتيجة (25-31) لصالح منتخب الكونغو، إذ تعد هذه المواجهة هي الودية الثالثة للأخضر الشاب في معسكر مصر، بعد أن تغلب في مواجهتين سابقتين على فريق المعادي المصري الأول بنتيجة (26-19)، وناشئي المنتخب المصري بنتيجة (30-28).