أخضر تحت 20 عامًا يتغلب على قطر .. في ختام معسكر الدمام

كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ضيفه منتخب قطر بنتيجة 2-1، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ختام المعسكر الإعدادي بالمنطقة الشرقية، والذي أقيم ضمن إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.