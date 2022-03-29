أخضر تحت 20 عامًا يتغلب على قطر .. في ختام معسكر الدمام

كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ضيفه منتخب قطر بنتيجة 2-1، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ختام المعسكر الإعدادي بالمنطقة الشرقية، والذي أقيم ضمن إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وافتتح اللاعب مشاري النمر التسجيل لصالح "الأخضر" في الدقيقة 12، في حين عادل منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 65 أحرز محمد برناوي الهدف الثاني للمنتخب السعودي.
ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، عبد العزيز الفرج، محمد برناوي، حسن ربيع، وليد صابر، فيصل صبياني، حسن سفياني، عبد الملك الجابر، زيد العنزي، خالد مجرشي، مشاري النمر.
يُذكر أن المباراة الودية الأولى التي جمعت "الأخضر" بضيفه منتخب قطر يوم السبت الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.