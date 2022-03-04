أخضر كرة القدم الإلكترونية يفتتح مشاركته ببطولة اتحاد غرب آسيا بثلاث مواجهات

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية، اليوم الجمعة، مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تقام بضيافة الاتحاد الكويتي اعتبارًا من ٤ مارس الجاري ٢٠٢٢.

ويستهل الأخضر السعودي مشاركته بمواجهة نظيره القطري، ثم يلاقي منتخب لبنان ويختتم مباريات المرحلة الأولى بملاقاة منتخب البلد المضيف.

وكان اتحاد غرب آسيا قد نقل المنتخب السعودي من الموقع A5 إلى الموقع A3 بدلًا من المنتخب الإماراتي الذي أرسل كتابًا رسميًا يعتذر فيه عن عدم المشاركة في البطولة التي تقام هذه المرة وجاهيًا بضيافة الاتحاد الكويتي، وبالتعاون مع النادي الكويتي للألعاب الإلكترونية و"Strikers ESports"، وتجري مبارياتها داخل حرم كلية الكويت التقنية.

وستخوض المنتخبات المشاركة المرحلة الأولى بنظام الدوري من مرحلتين "ذهابًا وإيابًا"، ثم في المرحلة الثانية، ووفقًا لترتيب الفرق بالمرحلة الأولى، يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثاني لتحديد البطل من الأفضل من ثلاث مباريات، ويتقابل صاحبا المركزين الثالث والرابع بنفس الآلية لتحديد الفريق الذي سيحتل المركز الثالث.

وبحسب جدول اليوم: تشهد المرحلة الأولى إقامة ١٢ مباراة، فيما المرحلة الثانية اليوم الذي يليه، التي تقام مبارياتها بنظام الأفضل من ثلاث مباريات كذلك، ستقام مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

ونظم اتحاد غرب آسيا النسخة الأولى من البطولة في نيسان/ أبريل ٢٠٢١، وشهدت وقتها فوز المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانيًا، والكويتي ثالثًا، والقطري رابعًا، وفي النسخة الثانية التي أقيمت في تموز/ يوليو ٢٠٢١، تمكن المنتخب الكويتي من حسم اللقب لصالحه، وحل المنتخب السعودي ثانيًا، فيما جاء المنتخبان الإماراتي والقطري بالمركزين الثالث والرابع على التوالي.