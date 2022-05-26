أرامكو تنضم لعالم الرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية انضمام أرامكو الشركة الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، كشريك رسمي لأكبر حدث خيري في عالم الرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود"، في نسخته الثالثة التي تقام في الفترة من 28 أبريل حتى 7 يونيو 2022م.
وتهدف هذه الشراكة لاستكشاف واختيار وتدريب وتطوير المواهب في السعودية والعالم عن طريق برنامج أرامكو لسباقات أجهزة المحاكاة، الذي سينطلق بالتزامن مع هذا الحدث العالمي، وكجزء من فعالياته المتعددة.
وتضم "منافسات النخبة" بمشاركة أبرز اللاعبين المحترفين والعالميين في بطولات مختلفة لألعاب شهيرة بمجموع جوائز يبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، يتم منحها بالكامل لدعم جهود الجهات الخيرية في الإغاثة والأعمال الإنسانية.
وستكون تلك المنافسات تأهيلية لدخول النسخة الأولى من البطولة الأكبر للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمجموع جوائز يتجاوز 15 مليون دولار أمريكي، وستقام في صيف هذا العام بمدينة الرياض. وسيتمكن المشاركون المتأهلون في برنامج أرامكو لسباقات أجهزة المحاكاة من الانتقال للمرحلة النهائية من البطولة.
ويعتبر البرنامج امتدادًا لجهود أرامكو في مجال سباقات السيارات والمتمثلة في رعايتها العالمية طويلة الأجل مع "فورملا 1"، ورعايتها لفريق "آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1". على أن يستمر البرنامج طوال العام عبر العديد من الأنشطة التفاعلية التي تتناسب مع عشّاق ومحبي سباقات السيارات حول العالم.
بهذه المناسبة قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو طلال المري: "تمثّل هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية انعكاسًا لنجاح "لاعبون بلا حدود" في جذب الملايين من مجتمع الرياضات الإلكترونية للمساهمة في دعم مختلف القضايا الإنسانية. ونؤمن بأن الرياضات الإلكترونية هي من أفضل الوسائل لإلهام وتمكين المواهب الشابة حول العالم. ومن خلال برنامج أرامكو لسباقات أجهزة المحاكاة نسعى إلى دعم ممارسي هذه الرياضات".
من جهته قال الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري: "نرحب بانضمام أرامكو كشريكٍ إستراتيجي للاعبون بلا حدود مع انطلاق الموسم الثالث الذي يَعِدُ بالكثير، وهذه الشراكة دليل على ذلك، مع استمرارنا في مسيرتنا لاستخدام هذه المنصة العالمية في العمل الخيري".
ونجح "لاعبون بلا حدود" منذ انطلاقته عام 2020 في تقديم 20 مليون دولار أمريكي، عاد ريعها لدعم جهود توفير لقاح فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ومكافحة انتشاره، وذلك بالشراكة مع عديد من الجهات الخيرية العالمية مثل "اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية"، إضافة إلى انضمام "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذا العام؛ حيث ستقوم كل جهة من تلك الجهات باختيار القضايا الإنسانية التي سيتم دعمها من خلال تبرعات الفرق المشاركة في منافسات النخبة.
وبالإضافة إلى منافسات النخبة سيتم فتح باب التسجيل لعشّاق ومحبي الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء العالم؛ حيث سيكونون على موعد مع المتعة والتشويق في "منافسات البطولات المجتمعية" المليئة بالإثارة والتحدّي على مدار 7 أسابيع وبجوائز يصل مجموعها إلى مليوني دولار أمريكي.