"أرسنال الفرشة" يحصد بطولة الرَّبُوعة الرمضانية بعسير

اختتمت بطولة الرَّبُوعة الرمضانية بالربوعة برعاية رئيس مركز الرَّبُوعة عبدالله آل حدري في وسط أجواء حماسية بحضور عدد من المسؤولين وحضور جماهيري كثيف .
وكانت المباراة الختامية قد جاءت بين فريقي بايرن الرَّبُوعة وأرسنال الفرشة وانتهت بفوز فريق أرسنال الفرشة .
وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالربوعة المشرفة على تنظيم البطولة أن المسابقة أقيمت بموافقة رابطة أندية الهواة لكرة القدم بمنطقة عسير ضمن خطط اللجنة التي تهدف لحفظ أوقات فراغ الشباب وبث روح التنافس وذكر أن البطولة أقيمت على ملعب الرَّبُوعة التابع لبلدية الرَّبُوعة .