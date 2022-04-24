"أرسنال الفرشة" يحصد بطولة الرَّبُوعة الرمضانية بعسير

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالربوعة المشرفة على تنظيم البطولة أن المسابقة أقيمت بموافقة رابطة أندية الهواة لكرة القدم بمنطقة عسير ضمن خطط اللجنة التي تهدف لحفظ أوقات فراغ الشباب وبث روح التنافس وذكر أن البطولة أقيمت على ملعب الرَّبُوعة التابع لبلدية الرَّبُوعة .