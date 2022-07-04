أرسنال يضم البرازيلي جيسوس من مانشستر سيتي

ويعد جيسوس أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 56 مباراة وسجل 19 هدفاً منذ ظهوره الدولي الأول في سبتمبر 2016. وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كوبا أميركا في العام 2019، كما أحرز ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، قبل أن يشارك في مونديال روسيا 2018.