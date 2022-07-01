أرقام قياسية ومتابعة واسعة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان

ولوحظت أكبر زيادة من خلال محتوى الفيديو الذي حصد 46.9 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 1066% عن نسخة 2020، في حين حصد حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التيك التوك الذي تم إطلاقه حديثاً 9.3 مليون مشاهدة مع ما يقرب من مليون مشاهدة على الروابط.