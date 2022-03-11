أسبوعان على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

ودون شك كان الانتصار رقم 103 لهاميلتون في الفورمولا 1 أحد أصعب انتصاراته في صراع بطولة العالم التي فتنت العالم الرياضي الموسم الماضي؛ حيث أسهمت نتيجة السباق الأول للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية في تأجيل حسم اللقب بعد تعادل كلا السائقين بنتيجة 369.5 نقطة، في واحدة من أكثر نهايات المواسم إثارة ودراماتيكية في هذه الرياضة على الإطلاق، ومع عودة قمة رياضة السيارات إلى جدة في شهر مارس المقبل، يمكن للعالم أن يتوقع سباقًا حماسيًّا آخر على شواطئ ساحل البحر الأحمر.