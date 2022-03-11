أسبوعان على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

تعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، مع عودة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل؛ وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه سباق جائزة السعودية الكبرى في شهر ديسمبر الماضي.
وتستعد حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، مجدداً لتحدي أفضل السائقين في العالم، ودفعهم إلى أقصى حدودهم؛ حيث يتسابقون تحت الأضواء الكاشفة على الحلبة ذات الـ27 منعطفًا بسرعات فائقة تتخطى معدلاتها 252 كم/ ساعة، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر فقط من ظهورها الأول المتميز، وفيما تبقى ذكريات سباق الفورمولا 1 الأول في المملكة عالقة في أذهان كل من شاهده، يتطلع الجميع إلى عطلة نهاية أسبوع أخرى حافلة بالسباقات المثيرة والفعاليات الترفيهية الحية.
وكان السباق قبل الأخير لموسم 2021 على حلبة كورنيش جدة عالية السرعات، قد شهد صراعًا ملحميًّا بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق رد بُل؛ حيث تبادلا خلاله التجاوزات أمام الملايين حول العالم، والذين استمتعوا بأحد أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا 1.
وخلال السباق الأول تلألأت حلبة كورنيش جدة الجديدة كليًّا، ليلًا بأضوائها الكاشفة؛ حيث اصطف أفضل سائقي العالم على شبكة الانطلاق وقدموا سباقًا مفعمًا بالإثارة والحيوية، والعديد من التجاوزات المذهلة، والوصول لسرعات قياسية، كما شهد بعض الحوادث التي استدعت إشهار العلم الأحمر ونزول سيارات الأمان، وصولًا إلى النهاية الدراماتيكية بحصد لويس هاميلتون مركز صدارة منصة التتويج، فيما خطف زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما تمكّن من تجاوز إستيبان أوكون سائق فريق ألبين قبل خط النهاية بأقل من ثانية.
واستمتع الجمهور في حلبة كورنيش جدة بالأجواء الحماسية التي شهدها السباق على مدار 50 لفة، ولحظات الصراع المثيرة للجدل عندما احتك هاميلتون بالجزء الخلفي لسيارة ماكس فيرستابين، بعد أن تلقى الأخير تعليمات بالإبطاء والتخلي عن المركز بسبب حادث سابق في المنعطف الأول، وهي الخطوة التي كلفت الهولندي الشاب أيضًا عقوبة مدتها 5 ثوانٍ، إلا أنه حجز في النهاية مكانًا على منصة التتويج.
ودون شك كان الانتصار رقم 103 لهاميلتون في الفورمولا 1 أحد أصعب انتصاراته في صراع بطولة العالم التي فتنت العالم الرياضي الموسم الماضي؛ حيث أسهمت نتيجة السباق الأول للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية في تأجيل حسم اللقب بعد تعادل كلا السائقين بنتيجة 369.5 نقطة، في واحدة من أكثر نهايات المواسم إثارة ودراماتيكية في هذه الرياضة على الإطلاق، ومع عودة قمة رياضة السيارات إلى جدة في شهر مارس المقبل، يمكن للعالم أن يتوقع سباقًا حماسيًّا آخر على شواطئ ساحل البحر الأحمر.
وكانت شركة رياضة المحركات السعودية الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قد طرحت في 18 فبراير الماضي تذاكر السباق الثاني لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1؛ حيث يمكن للجمهور المحلي والعالمي شراء تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2022.