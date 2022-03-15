أسقط الجيش السوري.. التعاون السعودي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز نظيره الجيش السوري بنتيجة 5/4 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في بريدة ، وانضم التعاون للمجموعة الرابعة .