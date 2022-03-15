أسقط الجيش السوري.. التعاون السعودي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز نظيره الجيش السوري بنتيجة 5/4 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في بريدة ، وانضم التعاون للمجموعة الرابعة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وضلت محاولتي لاعبي التعاون "توامبا " وسميحان النابت عند الدقيقتين 33، 44 طريق مرمى حارس الجيش السوري عبد اللطيف نعسان .
وفي الشوط الثاني اعتلت كرة هزاع الهزاع مرمى الجيش عند الدقيقة 50، كما خسر التعاون خدمات المدافع عون البيشي الذي خرج بداعي الإصابة عند الدقيقة 60 .
ومن خطأ قاتل من قبل حارس التعاون "كاسيو آنجوس" أحرز الجيش هدفه الأول عند الدقيقة 70 برأسية محمد الواكد.
وأعاد سميحان النابت فريقه التعاون للواجهة بهدف التعادل عند الدقيقة 81 إثر تسديدة أرضية زاحفة على يسار حارس الجيش النعسان .
في الشوط الإضافي الأول تعاطف القائم مع الجيش عند الدقيقة 99 لتسديدة لاعب التعاون حسن العمري .
وفي الشوط الإضافي الثاني سدد لاعب التعاون الفارو ميدران، كرة تصدى لها حارس الجيش على دفعتين عند الدقيقة 108 .
وضاعت كرة " مقصية " لمدافع التعاون معتز هوساوي عند الدقيقة 113 .
وابتسمت ركلات الترجيح للتعاون، حيث حسم "الفارو ميدران " النتيجة في الركلة الخامسة والأخيرة.