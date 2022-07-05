"أصدقاء" تؤكد حرصها على "الرعاية الصحية" للاعبين القدامى وأسرهم

ولفت إلى أن هذا التعاون أثمر عن تطوير مسار الصحة، مشيدًا بما تقدمه منصة "إحسان" من خدماتٍ جليلة وأعمال عظيمة، بمساهمة من أبناء هذا الوطن المعطاء، والذي كان له الأثر البالغ في مساندة منظمات القطاع غير الربحي للتميز في الخدمات ورعاية المستفيدين بسهولة وجودة عالية.