"أصدقاء" تؤكد حرصها على "الرعاية الصحية" للاعبين القدامى وأسرهم

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيـرية الكابتن ماجد عبدالله، اليوم الثلاثاء، حرص الجمعية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للاعبين القدامى وأسرهم.
وقال الكابتن "ماجد": إن ذلك بسبب تقدم سن اللاعبين وعطائهم الطويل في الملاعب الرياضية التي يترتب على التوقف عنها آثار صحية.
وأضاف أن الجمعية منذ انطلاقتها حددت مسارًا خاصًا للصحة، يتضمن خدمات منها: توفير العلاج، والمستلزمات الطبية، والتأمين الطبي، موضحًا أن كل خدمة تقدم بناءً على احتياج كل مستفيد.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت جملة من الخدمات الصحية، وحققت أرقامًا مميزة في هذا الجانب، ومؤخرًا تعاونت مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في مشروع "الرعاية الصحية" من خلال استقطاب التبرعات، وفقًا للاحتياجات التي حددتها الجمعية، لتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة.
ولفت إلى أن هذا التعاون أثمر عن تطوير مسار الصحة، مشيدًا بما تقدمه منصة "إحسان" من خدماتٍ جليلة وأعمال عظيمة، بمساهمة من أبناء هذا الوطن المعطاء، والذي كان له الأثر البالغ في مساندة منظمات القطاع غير الربحي للتميز في الخدمات ورعاية المستفيدين بسهولة وجودة عالية.
يذكر أن "أصدقاء" كانت قد دشنت مؤخرًا مشروع "الرعاية الصحية"، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، والذي عملت من خلاله على توفير الرعاية الصحية اللائقة، وجميع الأدوية والعلاجات والمعدات الطبية للاعبي القدامى وأسرهم الأكثر حاجة للرعاية الطبية اللازمة.
وبدأت الجمعية أعمالها في المشروع بالتعاقد مع عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية؛ لتوفير رعاية صحية مميزة للمستفيدين من المشروع بحسب احتياجاتهم الطبية بعلاج 18 مستفيدًا.