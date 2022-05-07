للفترة 2022 - 2024.. "الوثلان" نائباً لرئيس الاتحاد العربي للدراجات

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات في اجتماعها الـ 35، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، عن التزكية والتصويت بالإجماع لرئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للفترة 2022 - 2024.
ويعمل الاتحاد العربي للدراجات الذي تأسس عام 1975، تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الدراجة العربية لأفضل المراتب، حيث شهد الاتحاد العربي في يوليو 2018م نقلة نوعية من خلال اعتراف الاتحاد الدولي للدراجات رسمياً بسباقاته وبطولاته، واعتبرها بطولات رسمية أسوة بالبطولات الدولية والعالمية .
وخلال الـ 47 عاماً تعاقب على رئاسة الاتحاد ثلاثة رؤساء بدءاً من الأمير بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، وأسندت بعد ذلك إلى الدكتور خالد التركي ثم تولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئاسة منذ يونيو عام 1997م وحتى الآن، حيث كان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض، ثم انتقل إلى مدينة القاهرة ومن ثم إلى مدينة دبي وأخيراً إلى إمارة الشارقة.
يذكر أن عبدالله الوثلان أسس في عام 2012 أول مجموعة مهتمة بالدراجات الهوائية على مستوى المملكة تحت مسمى "دراجتي"، وعُين عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات خلال الفترة 2013 - 2016، وانتخب رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات للدورة 2021 - 2024، ورُشح رئيساً للجنة التنظيمية الخليجية في ديسمبر 2021م، ونائب رئيس الاتحاد العربي للدورة 2022 - 2025 .