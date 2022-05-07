للفترة 2022 - 2024.. "الوثلان" نائباً لرئيس الاتحاد العربي للدراجات

وخلال الـ 47 عاماً تعاقب على رئاسة الاتحاد ثلاثة رؤساء بدءاً من الأمير بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، وأسندت بعد ذلك إلى الدكتور خالد التركي ثم تولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئاسة منذ يونيو عام 1997م وحتى الآن، حيث كان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض، ثم انتقل إلى مدينة القاهرة ومن ثم إلى مدينة دبي وأخيراً إلى إمارة الشارقة.