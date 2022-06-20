أقام معسكرًا بالشرقية.. منتخب التايكوندو للبومسي جاهز للآسيوية

وكان الأخضر السعودي قد أقام معسكرًا في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة قبل أن يدخل للمنافسات وهو يحمل ذكريات جميلة في مشاركته السابقة التي أُقيمت في بيروت 2021 بتحقيقه فضية وأربع برونزيات.