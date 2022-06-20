رياضة
أقام معسكرًا بالشرقية.. منتخب التايكوندو للبومسي جاهز للآسيوية
تنطلق 23 يونيو الجاري في كوريا الجنوبية
أقفل المنتخب السعودي للتايكوندو للبومسي آخر استعداداته قبل المشاركة في المنافسات الآسيوية التي ستدور رحاها بجمهورية كوريا الجنوبية يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري.
وكان الأخضر السعودي قد أقام معسكرًا في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة قبل أن يدخل للمنافسات وهو يحمل ذكريات جميلة في مشاركته السابقة التي أُقيمت في بيروت 2021 بتحقيقه فضية وأربع برونزيات.
ويمثل المنتخب اللاعبون: وحيد مغيص وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي وعلي المدلي واللاعبتان رهف الجوهي وأبرار بخاري بإشراف فني من المدرب الوطني الماستر زهير أبو الرحي وإداريًا مدير المنتخبات ناصر القحطاني.