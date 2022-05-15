أكثر من 150 ألف طالب شاركوا في منافسات كرة القدم.. الخاص بدوري المدارس

وفي جانب آخر، تواصل بقية الفرق المدرسية (من فئتي 15 سنة و 18 سنة) مبارياتها في تصفيات المناطق للتأهل إلى بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين، التي ستقام منافساتها بدءاً من الـ 30 من مايو الجاري على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، إذ لعبت حتى الآن في تصفيات البطولة العامة والمناطق 22375 مباراة على مستوى مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث شارك فيها أكثر من 150 ألف طالب، مثلوا 15476 فريقاً من 3601 مدرسة، وقد سجل خلالها حتى الآن 49644 هدفاً.