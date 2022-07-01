رئيس نادي ذوي الإعاقة بالرياض لـ"سبق": طموحنا أن نكون الأبرز خليجياً

أكد الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة بالرياض عبدالرحمن الشعيلان، سعي النادي لتحقيق التميز في مختلف الألعاب والبطولات على المستوى الخليجي بعد تحقيقهم ذلك على المستوى المحلي.
وأشار في حديث لـ"سبق" إلى أن نادي ذوي الإعاقة بالرياض يوجد به 13 لعبة للرجال والنساء، بعد الدعم الجديد للرياضة النسائية، والتميز في حصد البطولات ودعم المنتخب في جميع الألعاب.
وأكد في هذا الصدد سعي النادي إلى دعم المنتخبات الوطنية بالكوادر الفنية والإدارية واللاعبين الذين يحققون الإنجازات الوطنية؛ لرفع راية الوطن، مضيفاً "هذا هدفنا، ويأتي بعده التنافس الشريف مع أندية ذوي الإعاقة في مملكتنا الحبيبة".
وكشف "الشعيلان" عن طموحاتهم التي يسعون لتحقيقها في نادي الرياض لذوي الإعاقة مع الدعم السخي، وإعلان برنامج حوكمة وإستراتيجية النادي بأن يكون النادي الخليجي الأبرز بعد التميز على المستوى الوطني.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية التعاون في جميع الألعاب بين نادي ذوي الإعاقة بالرياض ونادي الكويت الكويتي، مضيفاً "نسعى لتوقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من الأندية الخليجية".
وأوضح أن النادي يحقق بطولات السلة منذ 23 سنة، وحقق العام الماضي المركز الأول على المستوى العام للبطولات من بين 16 نادياً في جميع الألعاب.
وكشف نادي ذوي الإعاقة في الرياض مؤخراً عن الانتهاء من تأسيس أول فريق كرة هدف نسائي في أندية ذوي الإعاقة السعودية.
وسعى النادي إلى تجهيز وتأهيل المشاركات وعددهن 8 لاعبات من ذوات الإعاقة البصرية، وإعدادهن بشكل جيد بقيادة إيمان البحيري المدربة الوطنية لخوض المنافسات الداخلية للدوري السعودي لكرة الهدف للسيدات.