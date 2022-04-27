"أليكساندرا أرماس": التجديد والإبداع عوامل مهمة لنمو رياضة القولف النسائية

أكدت أليكساندرا أرماس -الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات- استمرارهم في تَبَنّي أساليب وطرق جديدة وفريدة من نوعها لبطولات النخبة في رياضة القولف كوسيلة للارتقاء بمستوى لعبة السيدات.
وقالت "أرماس" التي تدخل عامها الثالث على التوالي كرئيس تنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات: "إنه نمو مبهر حقاً، فبعد تجاوز فترة الجائحة سعينا للتعاون مع شركاء يدفعون بالجولة إلى الأمام مع تقديمهم التزامًا استراتيجيًا للاعبات الجولة، وهو ما ساعدتنا شراكتنا مع قولف السعودية وأرامكو على تحقيقه".
وأضافت: "انضمام بطولة تايلاند هذا العام يساعد على رفع مستوى الجولة من خلال زيادة جوائزها المالية، وتستمتع اللاعبات بنظام البطولة الفريد من نوعه وباللعب في فرق، بالإضافة إلى الجودة العالية للملاعب التي تستضيف البطولات، ومستوى الضيافة، ويرفع ذلك المعايير على جميع الأصعدة، وبالنسبة للكثير من اللاعبات تعتبر هذه البطولات مشابهة للبطولات الكبرى".
وستحظى الجولة بعام استثنائي على مدار تاريخها، حيث يضم جدول هذا العام 34 بطولة في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، بالإضافة إلى انطلاق الموسم ببطولتين متتاليتين في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يكون موسم 2022 حماسياً أيضاً، حيث يُتوقع عدم إلغاء أي بطولة في الروزنامة، بالإضافة لترقب وجود الكثير من الجماهير حضورياً، وهو ما يعكس عودة الجولة الأوروبية من السيدات بشكل أقوى بعد التوقف بسبب الجائحة.
وشهدت النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق إقامة 4 بطولات في بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة العربية السعودية، وبمجموع جوائز بلغ مليون دولار أمريكي لكل بطولة.
كما جلب نظام البطولات الفريد من نوعه شكلاً ومفهوماً جديداً في رياضة القولف، حيث منح فرصة مميزة للاعبات للتنافس إلى جانب زميلاتهن في 36 فريق مكونة من 4 أعضاء، يتم تحديد قائدات للفرق بناءً على تصنيفهن العالمي، وتقوم كل قائدة باختيار اللاعبة المحترفة الثانية في الفريق، قبل أن يتم تعيين اللاعبة المحترفة الثالثة عشوائياً وإضافة العضو الأخير (لاعبة أو لاعب) من فئة الهواة بنفس الطريقة.
وبدعم من قولف السعودية وأرامكو السعودية، قدمت أليكساندرا أرماس هذا النظام كمقترح؛ إذ تم تطبيقه للمرة الأولى في جولة احترافية للقولف في تلك البطولات، ومنح اللاعبين واللاعبات الهواة فرصة التأثير على نتائج الفريق الذي يضم لاعبات محترفات.
وشاركت في بطولات النسخة الأولى من السلسلة لاعبات عالميات مثل المصنفة الخامسة عالمياً التايلاندية أثايا ثيتيكول والسويدية آنا نوردكفيست، والإنجليزية تشارلي هول ومواطنتها جورجيا هال، والأمريكيات نيللي كوردا وشقيقتها جيسيكا، وليكسي تومسون.
وبعد نجاح واسع للنسخة الأولى، تستعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق لانطلاق موسمها لهذا العام 2022 تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، حيث ستشهد السلسلة التي تعود في نسختها الثانية زيادة في عدد البطولات ومجموع الجوائز المالية. وستكون أولى محطات السلسلة في القارة الآسيوية والتي تم إضافتها هذا العام لأول مرة واعتماد تايلاند كخامس الدول التي تحتضن إحدى بطولات أرامكو للفرق. حيث تقام البطولة على ملعب النادي الريفي في بانكوك في الفترة من 12 إلى 14 مايو.
وسيكون هناك تحديث في نظام البطولة في نسخة هذا العام، حيث ستقام منافسات الفرق على مدار يومين ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبة الفائزة بالجائزة الفردية.
وقالت أرماس: "عندما قدّمنا مفهوم سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، أردنا الابتكار والقيام بشيء مختلف، ويبحث فريق الجولة الأوروبية للسيدات عن طرق للتفاعل مع قاعدتنا الجماهيرية لحثهم على مشاهدة القولف بشكل أكثر انتظاماً. يمكن للأفكار الإبداعية الجديدة والطرق المختلفة للقيام بالأشياء أن يساعدا في ذلك".
وفيما يتعلق بجذب السلسلة للجماهير، قالت أرماس: "تجذب سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق عشاق ومحبي القولف بالإضافة إلى الجيل القادم منهم. لقد كانت بطولات العام الماضي حماسية حقاً واستمتعت بها الجماهير بشكل كبير حيث آلت الأمور في 3 نسخ منها إلى جولات إضافية لحسم اللقب. ونحن متحمسون جداً لانطلاق موسم 2022 من تايلاند".
من جهته قال ماجد السرور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية: "كانت لدينا الرغبة بالمشاركة في نظام سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق منذ البداية، ونالت البطولة الافتتاحية إعجاب اللاعبات وسمحت لنا بتطوير رياضة القولف النسائية، كما أتاحت الفرصة للجولة الأوروبية للسيدات بإقامة أولى بطولاتها على أرض الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بطولة نيويورك".
وأضاف: "توسّع السلسلة إلى منطقة جديدة عام 2022 من خلال بطولة بانكوك هو خطوة مهمة للغاية. ونتطلع لرؤية الدور الذي تواصل هذه البطولات الخمس في القيام به لتنمية وتطوير قولف السيدات".
الجدير بالذكر بأن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق ستنطلق من تايلاند منتصف الشهر المقبل وتتبعها سلسلة من البطولات في كلٍ من نادي سنتريون في لندن (16-18 يونيو) المقبل، ونادي لا ريسيرفا في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس) المقبل، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) المقبل، وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة في جدة (9-11 نوفمبر) المقبل، بملعب ونادي رويال غرينز.