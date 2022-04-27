"أليكساندرا أرماس": التجديد والإبداع عوامل مهمة لنمو رياضة القولف النسائية

وبعد نجاح واسع للنسخة الأولى، تستعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق لانطلاق موسمها لهذا العام 2022 تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، حيث ستشهد السلسلة التي تعود في نسختها الثانية زيادة في عدد البطولات ومجموع الجوائز المالية. وستكون أولى محطات السلسلة في القارة الآسيوية والتي تم إضافتها هذا العام لأول مرة واعتماد تايلاند كخامس الدول التي تحتضن إحدى بطولات أرامكو للفرق. حيث تقام البطولة على ملعب النادي الريفي في بانكوك في الفترة من 12 إلى 14 مايو.