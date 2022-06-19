أميرِ الجوف يهنئ القيادة بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي على كأس آسيا

وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر ، منوِّهًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.