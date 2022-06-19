أميرِ الجوف يهنئ القيادة بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي على كأس آسيا

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا.
ونوَّه سمو أميرِ منطقة الجوف بالمستوي الكبير الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال المباراة النهائية بصفة خاصة، وما سبقها من المباريات التي لعبها خلال مسيرته في البطولة عمومًا.
وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر ، منوِّهًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.