"أمير الشمالية" يهنئ القيادة بحصول المنتخب السعودي الأولمبي على بطولة كأس آسيا

وأكد أن تحقيق المنتخب الأولمبي لبطولة آسيا يُجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، الذي أثمر بعد توفيق الله في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، التي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية.