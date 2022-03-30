أمير حائل يرعى الحفل الـ٢١ والختامي لموسم "ميدان فروسية حائل" 1443

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، الحفل الحادي والعشرين والختامي لموسم ميدان فروسية حائل 1443هـ؛ على دعم الراعي الرسمي للميدان شركة مياه آبار حائل، وذلك بميدان الفروسية بحائل، بحضور نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ومدير عام ميدان فروسية حائل بندر التبيناوي، وعدد من مسؤولي المنطقة.