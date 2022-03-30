أمير حائل يرعى الحفل الـ٢١ والختامي لموسم "ميدان فروسية حائل" 1443

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، الحفل الحادي والعشرين والختامي لموسم ميدان فروسية حائل 1443هـ؛ على دعم الراعي الرسمي للميدان شركة مياه آبار حائل، وذلك بميدان الفروسية بحائل، بحضور نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ومدير عام ميدان فروسية حائل بندر التبيناوي، وعدد من مسؤولي المنطقة.
ووفقًا لنتائج الفائزين بأشواط السباق؛ فقد حقق الجواد "أخو بدحا" المركز الأول في الشوط الأول "سيارة" للمالك والمدرب مزيد مدهش السهلي، والخيال محمد الدهام.
وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني "كأس شركة مياه آبار حائل" الجواد "ولد الأعصم" للمالك والمدرب سلطان غازي العتيبي بالخيال راكان العبيد.
وحقق الجواد "مخلص الخالدية" المركز الأول في الشوط الثالث "سيارة" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء بالخيال خالد الرويشد.
وفي الشوط الرابع "سيارة" حصل الجواد "المذكور" للمالك والمدرب ماجد صلال العكيرش على المركز الأول بالخيال نمر الشراري.
فيما جاءت الفرس "واهية" للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال مهدي الحبيل بالمركز الأول في الشوط الخامس "سيارة".
وفي الشوط السادس "سيارة" فاز الجواد "ستارت تو" للمالك والمدرب رامي طلال الجهني، والخيال محمد الفهيد.
وفي الشوط السابع "سيارة" كسب الجواد "ترجماني" للمالك ناصر درع الدرع، والمدرب تركي الدرع، والخيال عبدالعزيز الموسى.
وفي الشوط الثامن "سيارة" فاز الجواد "الجمري نعيمات" للمالك والمدرب إبراهيم عبدالله الشويعي بالخيال عبدالعزيز الصائغ.
وفي الشوط التاسع "كأس الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز" كسبه الجواد "حرف" للمالك إسطبل "جياد الكحيلا"، والمدرب سعد خلف المسمار بالخيال إياد الطريسي.
وفي الشوط العاشر "كأس الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز"، فاز الجواد "الهذب" للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري بالخيال علي المتعب.
وسلم أمير منطقة حائل الكأس والجوائز للفائزين، كما سلم أمير حائل الدروع التذكارية لرعاة الميدان، مثنيًا على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.
وفي ختام الحفل تسلم أمير المنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.