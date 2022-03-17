أمير مكة يتوّج الفائزين بالحفل الختامي لرزنامة سباقات الخيل بميدان جدة

الشوط الرابع على درع وزارة الدفاع، ومسافته 2000م لخيل الإنتاج لم تربح، وفاز به الجواد ضياء الحق للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، تدريب أحمد مكي وقيادة الخيال أحمد الشرار.