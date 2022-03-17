أمير مكة يتوّج الفائزين بالحفل الختامي لرزنامة سباقات الخيل بميدان جدة

توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين في الحفل الختامي لرزنامة سباقات الخيل بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة، مساء اليوم الخميس.
وتفصيلًا: شهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى، تمثلت في: كأس الأمير خالد الفيصل للخيل العربي، وشوط كأس ودرعي وزارة الدفاع، وشوطي كأس إمارة منطقة مكة المكرمة.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الشوط الأول على درع وزارة الدفاع ومسافته 1400م لخيل الإنتاج مفتوح أفراس، وفاز به الفرس شيومه لإسطبل الشيناوي، تدريب عاصم أحمد وقيادة الخيال خالد الرويشد.
الشوط الثاني على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، ومسافته 1600م لخيل الإنتاج مفتوح، وفاز به الجواد مدهاله للمالك وليد بكر سامبو، تدريب صالح سورو وقيادة الخيال إبراهيم محمد.
الشوط الثالث على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، ومسافته 1600م لخيل الإنتاج والمستورد مفتوح، وفاز به الجواد هيدن سبيل للمالك تركي بن نايف الذويبي، تدريب تركي الذويبي وقيادة الخيال خالد المطيري.
الشوط الرابع على درع وزارة الدفاع، ومسافته 2000م لخيل الإنتاج لم تربح، وفاز به الجواد ضياء الحق للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، تدريب أحمد مكي وقيادة الخيال أحمد الشرار.
الشوط الخامس على كأس وزارة الدفاع، ومسافته 2000م لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات، وفاز به الجواد ناش للمالك حميد حمد الحربي، تدريب خشان الشمري وقيادة الخيال محمد الجريسي.
الشوط الرئيسي السادس على كأس الأمير خالد الفيصل، ومسافته 2000م للخيل العربية مفتوح، وفاز به الجواد أيهم عذبه للمالك خالد فهد الحوشان، تدريب محمد العنزي وقيادة الخيال أحمد الطيار.