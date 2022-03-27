أمير مكة يشهد ختام منافسات جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2022

وأضاف "الفيصل": "أهنئ جميع المتسابقين وأصحاب المراكز الأولى المتوجين بهذا السباق، وأتمنى لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل المقبلة من هذا السباق العالمي، كما أود أن أعرب عن فخري واعتزازي بأبناء وطننا الغالي من شباب وشابات، الذين كان لهم بصمة مميزة في تنظيم هذا السباق والمحفل العالمي؛ إذ شارك أكثر من 800 مارشال من الجنسين، وجميعهم -ولله الحمد- سعوديون، إضافة إلى تنظيم استقبال وحضور أكثر من 200 إعلامي لتغطية هذا الحدث، يمثلون 151 وسيلة إعلامية من 70 دولة؛ لينقلوا الصورة كاملة عن الإمكانات الكبيرة التي نمتلكها في بلادنا -ولله الحمد-، مجسدة تميُّزها في استضافة مثل هذه الأحداث الكبرى".