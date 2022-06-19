رياضة

أنباء .. "النصر" يتفق مع الفرنسي "رودي غارسيا"

أنباء .. "النصر" يتفق مع الفرنسي "رودي غارسيا"
المدرب الفرنسي رودي غارسيا
سبق
سبق

كشفت تقارير إعلامية قريبة من إدارة نادي النصر أنها اتفقت بالفعل مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا .

وشددت تلك التقارير على أن التوقيع مع المدرب بات قريبًا للغاية ليتولى للإشراف الفني على الفريق في الموسم المقبل .

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خصوصًا في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا .

وآخر نادٍ تولى تدريبه رودي غارسيا هو أوليمبيك ليون الفرنسي حيث يعد واحدًا من أبرز المدربين الفرنسيين .

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
النصر
رودي غارسيا

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