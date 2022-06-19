أنباء .. "النصر" يتفق مع الفرنسي "رودي غارسيا"

كشفت تقارير إعلامية قريبة من إدارة نادي النصر أنها اتفقت بالفعل مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا .
وشددت تلك التقارير على أن التوقيع مع المدرب بات قريبًا للغاية ليتولى للإشراف الفني على الفريق في الموسم المقبل .
وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خصوصًا في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا .
وآخر نادٍ تولى تدريبه رودي غارسيا هو أوليمبيك ليون الفرنسي حيث يعد واحدًا من أبرز المدربين الفرنسيين .
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة.