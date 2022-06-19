أنباء .. "النصر" يتفق مع الفرنسي "رودي غارسيا"

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خصوصًا في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا .