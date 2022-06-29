أهداف "إيغالو وبيتي" والكويكبي.. الأجمل في الجولة الأخيرة

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم الأربعاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022.