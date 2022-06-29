أهداف "إيغالو وبيتي" والكويكبي.. الأجمل في الجولة الأخيرة

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم الأربعاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على الهدف الثاني للنجم أوديـون إيـغـالـو لاعب الهلال بمرمى الفيصلي.
واختارت اللجنة أيضاً هدف الأرجنتيني ببيتي مـارتـيـنـيـز لاعب النصر بمرمى الفتح والذي سجله بمجهود فردي مميز بعد أن تقدم بالكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة فاجأت الحارس مكسيم كوفال.
ودخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق الاتفاق الدولي السعودي محمد الكويكبي في مرمى الفيحاء والذي بفضله ضمن فريقه البقاء في دوري المحترفين.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.