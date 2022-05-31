أهداف الثلاثي ( تاليسكا وسليتي وغريب ) تتنافس على الأجمل في الجولة 28

كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين اليوم الثلاثاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على هدف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بمرمى الأهلي وهدف المحترف التونسي في صفوف الاتفاق نعيم السليتي في مرمى الفيصلي.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق الأهلي عبد الرحمن غريب في مرمى النصر والذي بفضله جنب فريقه دخول قائمة الفرق الثلاثة الأخيرة المهددة بالهبوط.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.