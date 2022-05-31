أهداف الثلاثي ( تاليسكا وسليتي وغريب ) تتنافس على الأجمل في الجولة 28

كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين اليوم الثلاثاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.