أهداف "الدوسري والعمار والمولد" تتنافس على الأجمل في الجولة 23

كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين اليوم الأحد عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على الهدف الأول لنجم الهلال سالم الدوسري بمرمى الغريم التقليدي النصر .
علماً أن الدوسري سجل هدفين متتاليين بالدقيقتين (34- 45+2) قاد بهما فريقه لتحقيق فوز تاريخي استقر عند أربعة أهداف دون مقابل.
كما وقع اختيار اللجنة على هدف تركي العمار لاعب الشباب بمرمى الباطن والذي جاء بعد سلسلة من التمريرات المميزة وسجله بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة صافرة البداية .
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم الاتحاد فهد المولد في مرمى ضمك والذي بفضله عزز فريقه صدارته لجدول الترتيب .
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.