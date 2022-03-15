أهداف "الصيعري ورمارينهو والسومة" تتنافس على الأجمل في الجولة الـ24
كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين السعودي اليوم الثلاثاء عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على الهدف الأول لنجم الأهلي المحترف السوري عمر السومة بمرمى الطائي.
كما وقع اختيار اللجنة على هدف مهاجم الفيصلي محمد الصيعري بمرمى التعاون، الذي سجله بطريقة أكثر من رائعة بتصويبة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، عدَّل به النتيجة.
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو في مرمى الشباب، الذي بفضله عزز فريقه صدارته بجدول الترتيب.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.