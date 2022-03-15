أهداف "الصيعري ورمارينهو والسومة" تتنافس على الأجمل في الجولة الـ24

كما وقع اختيار اللجنة على هدف مهاجم الفيصلي محمد الصيعري بمرمى التعاون، الذي سجله بطريقة أكثر من رائعة بتصويبة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، عدَّل به النتيجة.