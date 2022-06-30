أوسيك وجوشوا يختتمان في لندن الجولة الإعلامية الدولية لنزال البحر الأحمر
عُقد مساء أمس الأربعاء، في مدينة لندن بالمملكة المتحدة المؤتمر الصحفي الثاني لنزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل بين بطل العالم الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، وحامل اللقب السابق البريطاني "أنتوني جوشوا".
وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة أوسيك وجوشوا وممثليهما وسط حضور كبير من منسوبي وسائل الإعلام الدولية، حيث يُعد آخر محطات الجولة الإعلامية الدولية الخاصة بالنزال والتي كانت قد انطلقت من خلال المؤتمر الصحفي الأول في مدينة جدة في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى الفيديو الترويجي الرسمي للنزال والذي تم تصوير بعض أجزائه في منطقة البلد "جدة التاريخية".
وقال الأوكراني أوسيك الذي يخوض أول نزال عودة في مسيرته: "سعيد بأن أحظى بفرصة النزال على أرض المملكة العربية السعودية حيث تفتح مثل هذه الفرص آفاقًا جديدة لرياضة الملاكمة وللملاكمين، أحب السفر حول العالم وزيارة دول مختلفة وأن تقام مواجهاتي في مناطق جديدة. أمارس الملاكمة لأني أستمتع بها ولا أبحث عن مجد شخصي أو ثناءً من أي شخص آخر، وسأواصل مسيرتي ما دام قلبي ينبض بالحياة. ومن الخطأ أن أتوقع ما سيقدمه جوشوا في النزال، ولكن أعلم بأنه سيكون مختلفًا عن النزال السابق وسأكون مختلفاً كذلك".
في حين قال منافسه البريطاني جوشوا الذي يطمح لتحقيق اللقب العالمي الثالث في مسيرته: "لقد كانت المرة الأولى مميزة بالنسبة لي في المملكة العربية السعودية وستكون المرة الثانية أفضل منها بكل تأكيد. لقد كانت التجربة التي عشناها في منطقة "جدة التاريخية" رائعة جداً وأعتقد بأن أغلبكم قد شاهد بعض اللحظات التي نُشرت في منصات التواصل الاجتماعي. ومتأكد بأن أي شخص متواجد هنا في القاعة ويرغب في الذهاب إلى هناك ومشاهدة النزال سيحظى بوقت ممتع. من الصعب التنبؤ بالفائز في مثل هذه المواجهات، إنها رياضة صعبة وقوية وبالأخص حين تواجه أمثال أوسيك ولكن يجب عليّ أن أعمل بجد وأن أتجنب أخطاء النزال الأول".
الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى بين الثنائي أوسيك وجوشوا، قد شهدت فوز الأول، في نزالٍ أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على ملعب توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، وسيُقام نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق خلال "نزال الدرعية التاريخي"، الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني "أنتوني جوشوا"، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.