أوسيك وجوشوا يختتمان في لندن الجولة الإعلامية الدولية لنزال البحر الأحمر

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى بين الثنائي أوسيك وجوشوا، قد شهدت فوز الأول، في نزالٍ أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على ملعب توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، وسيُقام نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق خلال "نزال الدرعية التاريخي"، الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني "أنتوني جوشوا"، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.