أوكلاند تستضيف سحب قرعة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا

كما تتنافس عشرة منتخبات، من ضمنها الصين تايبيه وتايلاند من قارة آسيا؛ من أجل الحصول على البطاقات الثلاث الأخيرة ضمن الملحق العالمي الذي تقام منافساته العام المقبل.