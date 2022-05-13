أوكلاند تستضيف سحب قرعة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا

أعلنت فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم وغرانت روبرتسون نائب رئيسة وزراء نيوزيلندا، يوم الجمعة، أن عاصمة نيوزلندا أوكلاند/ تاماكي ماكاوراو سوف تستضيف حفل سحب قرعة كأس العالم للسيدات 2023، والذي يقام يوم السبت 22 أكتوبر 2022.
ويقام الحفل في مركز أوتيا، حيث تشهد البطولة منافسة بين 32 منتخباً من أجل الفوز بلقب النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات التي تقام بالتشارك بين أستراليا ونيوزيلندا.
ويتضمّن حفل سحب القرعة عروضاً تراثية وثقافية، إلى جانب تعريف بالمدن الخمس في أستراليا والمدن الأربع في نيوزيلندا، التي تستضيف البطولة.
وما زالت هنالك بضعة أشهر من المنافسة في التصفيات قبل سحب القرعة، حيث تتنافس فرق من إفريقيا ووسط وشمال قارة أمريكا، إلى جانب أوقيانوسيا، ضمن التصفيات القارية خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أكتوبر.
كما تتنافس عشرة منتخبات، من ضمنها الصين تايبيه وتايلاند من قارة آسيا؛ من أجل الحصول على البطاقات الثلاث الأخيرة ضمن الملحق العالمي الذي تقام منافساته العام المقبل.
وكانت منتخبات الصين وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين وفيتنام إلى جانب أستراليا التي تشارك في الاستضافة، ضمنت الحصول على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في النهائيات.