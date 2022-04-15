إثارة مُنتظرة بين مضر والخليج لتحديد بطل "ممتاز اليد"

تتجه أنظار محبي وعشاق لعبة كرة اليد، يوم غد السبت 16 أبريل 2022م، نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، التي تحتضن عند الساعة العاشرة مساءً مواجهة تحديد بطل بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 / 2022م، التي ستجمع بين فريقَي مضر والخليج، اللذين يسعيان إلى خطف اللقب وإهدائه إلى جماهيرهما التي من المنتظر أن تملأ مدرجات الصالة منذ وقت مبكر.
استقطب الاتحاد السعودي لكرة اليد حكاماً دوليين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة اليد من الجنسية المصرية لقيادة اللقاء، حيث سبق للطاقم المصري قيادة عددٍ من المباريات الحاسمة في الدوري السعودي الممتاز خلال الجولات السابقة، وهم: حسام معتمد، وعلاء إمام.
يمتلك الخليج في رصيده التاريخي 9 ألقاب سابقة في البطولة، ويسعى إلى ضم اللقب العاشر بعد آخر لقب حققه في الموسم الرياضي 2000 / 2001م، وعلى الجانب الآخر يمتلك فريق مضر 3 ألقاب في تاريخه، كان آخرها في موسم 2017 / 2018م، ويسعى هو الآخر إلى ضم اللقب الرابع له.
وحدّد الاتحاد السعودي لكرة اليد آلية دخول الجماهير للصالة نظراً للحضور الغفير المتوقع للمباراة، حيث سيكون دخول الجماهير بالأسبقية من دون تذاكر، وسيتم فتح البوابات بداية الساعة 07:30 مساءً، وسيتم إغلاق البوابات بعد امتلاء كامل المدرجات.