إثارة مُنتظرة بين مضر والخليج لتحديد بطل "ممتاز اليد"

تتجه أنظار محبي وعشاق لعبة كرة اليد، يوم غد السبت 16 أبريل 2022م، نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، التي تحتضن عند الساعة العاشرة مساءً مواجهة تحديد بطل بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 / 2022م، التي ستجمع بين فريقَي مضر والخليج، اللذين يسعيان إلى خطف اللقب وإهدائه إلى جماهيرهما التي من المنتظر أن تملأ مدرجات الصالة منذ وقت مبكر.