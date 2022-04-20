إثر إصابته أمام ناساف في دوري أبطال آسيا 2022.. عملية جراحية ناجحة لـ"عسيري"

وكان عسيري قد تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة الفيصلي أمام ناساف، والتي انتهت بفوز الفيصلي 1/ 0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.