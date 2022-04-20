إثر إصابته أمام ناساف في دوري أبطال آسيا 2022.. عملية جراحية ناجحة لـ"عسيري"

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، خضوع مدافع الفريق الكروي الأول أحمد عسيري لعملية جراحية إثر إصابته خلال مواجهة ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2022.
وكان عسيري قد تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة الفيصلي أمام ناساف، والتي انتهت بفوز الفيصلي 1/ 0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن أحمد عسيري عملية جراحية على موضع إصابته التي تعرض لها في لقاء ناساف الأوزبكي".
وتابع البيان: "تكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح، متمنين له دوام الصحة والعافية".
يشار إلى أن الفيصلي يتصدّر ترتيب مجموعته الآسيوية برصيد 8 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.