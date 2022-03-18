إجازة طويلة للاعبي الفتح.. والدوليون يلتحقون بمنتخبات بلادهم

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوناني دونيس، إجازة للاعبين لمدة 16 يومًا بعد مواجهة الفيصلي أمس الخميس، التي خسرها بهدف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.