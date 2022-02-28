إدارة "الأهلي" تبحث عن بديل "هاسي".. والقرار الرسمي بعد مواجهة "الاتفاق"

تدرس إدارة النادي الأهلي ملفات عدد من المدربين؛ لاختيار الأفضل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بقية منافسات الموسم الرياضي.

وأشارت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة الأهلي اتخذت قرار عدم استمرار المدرب الألباني "هاسي" عقب نهاية لقاء الاتحاد الأخير في ديربي جدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره الأهلي 3 ـ 4.

ومن المتوقع أن يكون لقاء الأهلي والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ23 دوريًّا، المحطة الأخيرة للألباني "هاسي".

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز 11 في ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة.