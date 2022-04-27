إدارة الأهلي تسعى لتغيير جلد الفريق الأول .. خلال فترة "الميركاتو الصيفي"

تسعى إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، إلى تصحيح مسار فريقها الكروي الأول، خلال فترة "الميركاتو الصيفي".
وسرت أنباء إعلامية، أمس الثلاثاء، أن النادي الغربي ربما يغير في صفوف فريقه 5 محترفين أجانب دفعة واحدة من أجل انتشال الفريق من كبوته في الدوري، إلى جانب إغلاق ملف قضية مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، بسداد مستحقاته وقدرها مليون دولار، بعد أن حصل اللاعب على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وذلك لتفادي تنفيذ عقوبة منع النادي من التسجيل.
وسجل رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي اعتراف أمام عدد من الإعلاميين على مأدبة السحور التي أقامها أمس، أن إدارته أخطأت بالصبر على المدرب "هاسي" خلال الفترة الماضية قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته .
يُذكر أن الأهلي يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نهاية الجولة 25 وبرصيد 28 نقطة فقط.