إدارة الأهلي تسعى لتغيير جلد الفريق الأول .. خلال فترة "الميركاتو الصيفي"

وسرت أنباء إعلامية، أمس الثلاثاء، أن النادي الغربي ربما يغير في صفوف فريقه 5 محترفين أجانب دفعة واحدة من أجل انتشال الفريق من كبوته في الدوري، إلى جانب إغلاق ملف قضية مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، بسداد مستحقاته وقدرها مليون دولار، بعد أن حصل اللاعب على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وذلك لتفادي تنفيذ عقوبة منع النادي من التسجيل.