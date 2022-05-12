‬إدارة الأهلي تنوي شراء جزء من تذاكر مباراة أبها

وستعلن إدارة الأهلي عن كيفية التوزيع في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد شراء التذاكر بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن يتم التوزيع في مقر النادي والمتجر، ولم تطرح تذاكر الأهلي حتى الآن في موقع مكاني.