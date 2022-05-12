‬إدارة الأهلي تنوي شراء جزء من تذاكر مباراة أبها

سعى إدارة النادي الأهلي إلى شراء الحصة المتبقية من التذاكر الخاصة بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام أبها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .
ومن المتوقع أن تشتري الإدارة نحو 30 ألف تذكرة، بعد أن قدم الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل مبلغ نصف مليون ريال لشراء حصة من التذاكر للجماهير.
وستعلن إدارة الأهلي عن كيفية التوزيع في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد شراء التذاكر بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن يتم التوزيع في مقر النادي والمتجر، ولم تطرح تذاكر الأهلي حتى الآن في موقع مكاني.