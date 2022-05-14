إدارة الاتحاد: تذاكر الكلاسيكو المبيعة تتيح لحاملها حضور المباراة في موعدها الجديد

وكان من المقرر أن يحل الهلال الوصيف غدًا الأحد ضيفًا على الاتحاد المتصدر على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل الثالث والعشرين من مايو الجاري، نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله".