إدارة الاتحاد: تذاكر الكلاسيكو المبيعة تتيح لحاملها حضور المباراة في موعدها الجديد

أوضحت إدارة نادي الاتحاد أن تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام الهلال المبيعة تتيح لحاملها حضور المباراة في موعدها الجديد.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "نظرًا لإعادة جدولة مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفـين، فـإن التذاكر التـي تـم شراؤها وفقًا للموعد السابق تتيح لحامليها حضور المباراة في موعدها الجديد".
وتابع: "ولن يتم إعادة طرح التذاكر مجددًا، ففي حين سوف يستمر بيع تذاكر المقاعد المتاحة عبر الموقع".
وكان من المقرر أن يحل الهلال الوصيف غدًا الأحد ضيفًا على الاتحاد المتصدر على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل الثالث والعشرين من مايو الجاري، نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله".
وكانت وزارة الرياضة قد قررت يوم أمس الجمعة تعليق المنافسات الرياضية ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 16 مايو (الجاري).