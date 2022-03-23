إدارة "الاتحاد" تسابق الزمن.. تسعى لتسديد المستحقات المالية

تسابق إدارة نادي الاتحاد الزمن؛ من أجل إنهاء تسليم مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول؛ وذلك للتفرغ الذهني للمستحقات المقبلة، وخاصة أن الفريق بات قريباً جداً من تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غياب لعدة سنوات.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية" تعتزم إدارة نادي الاتحاد تسليم راتب شهر واحد للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال أيام؛ سعيًا منها لتقليص المستحقات المطلوب سدادها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية الصيف المقبل، كما تستهدف الإدارة تحويل راتب يناير إلى حسابات اللاعبين، ليتبقى فبراير فقط، على اعتبار أن الشهر الجاري لا يزال ساريًا.
يُذكر أن "الاتحاد" يتربع على قمة سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة.