إدارة "الاتحاد" تسابق الزمن.. تسعى لتسديد المستحقات المالية

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" تعتزم إدارة نادي الاتحاد تسليم راتب شهر واحد للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال أيام؛ سعيًا منها لتقليص المستحقات المطلوب سدادها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية الصيف المقبل، كما تستهدف الإدارة تحويل راتب يناير إلى حسابات اللاعبين، ليتبقى فبراير فقط، على اعتبار أن الشهر الجاري لا يزال ساريًا.